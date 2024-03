Pnrr, Ali Toscana: "Tagli ai fondi per i piccoli Comuni, il Governo chiarisca"

“Leggiamo con apprensione le ipotesi sulla possibile diminuzione dei fondi destinati ai piccoli Comuni, vera e propria ossatura della Toscana e dell’Italia. Chiediamo al Governo di chiarire con urgenza. Da quello che apprendiamo, dal recente Decreto Pnrr, sarebbero emersi consistenti tagli per la Toscana: si tratterebbe di progetti definanziati che riguardano temi fondamentali come la riduzione del rischio idrogeologico, l’efficienza energetica, il trasporto pubblico locale, i servizi portuali e la rigenerazione urbana. I Comuni stanno facendo la loro parte, ci aspettiamo che l’esecutivo mantenga le promesse fatte e i finanziamenti sui progetti già cantierabili o conclusi. I territori hanno un bisogno estremo delle risorse del Pnrr, non si taglino tali fondi per finanziare altri interventi”.



A dirlo è Andrea Marrucci, nuovo presidente di Ali Toscana (Autonomie locali italiane) e sindaco di San Gimignano, dopo gli allarmi lanciati da alcuni sindaci e parlamentari toscani che parlano di tagli intorno ai 400 milioni ai danni dei Comuni della Toscana.