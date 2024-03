Savino Del Bene, con Novara sarà il big match di alta classifica

Che la sfida con Novara fosse di quelle importanti lo dicevano il blasone, la classifica e la storia delle due contendenti. Era così alla vigilia dell'avvio del campionato ed era così anche una settimana fa, quando lo scontro del Pala Igor, già rappresentava un appuntamento segnato di rosso nel calendario della Savino Del Bene Volley.

Un big match, un incontro con implicazioni di classifica, divenuto ancora di più determinante dopo i risultati maturati durante il turno infrasettimanale, un mercoledì di sfide che ha rivoluzionato le posizioni di alta classifica.

La Savino Del Bene Volley, grazie al successo ottenuto contro Pinerolo e alle contemporanee sconfitte incassate dall'Allianz Vero Volley Milano e dall'Igor Gorgonzola Novara, è balzata al secondo posto alle spalle della capolista Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano.

La gara di domani, domenica 10 marzo, acquista così ancora maggior importanza. Tre giornate al termine della regular season e la Savino Del Bene Volley vuole blindare la sua seconda piazza in classifica: alle 17.00 al via la gara cruciale sfida di Novara, l'importante primo capitolo del rush finale della stagione regolare.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Igor Gorgonzola Novara:

Ludovica Guidi, centrale classe '92, che ha militato nella Savino Del Bene Volley nella scorsa stagione.

Hanna Orthmann, schiacciatrice tedesca classe '98, che ha vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella prima parte della stagione 2021-2022. Hanna questa domenica non sarà della partita a causa della rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro riportate lo scorso 17 agosto.

Nella formazione di coach Barbolini sono invece presenti tre ex giocatrici di Novara:

Sara Alberti, centrale classe '93, ha giocato alla Igor Gorgonzola Novara per una sola stagione, la 2016-2017. Nel corso di tale annata Sara si è laureata campionessa d'Italia vincendo lo Scudetto.

Britt Herbots, schiacciatrice belga classe '99, ha indossato i colori della Igor Gorgonzola Novara per il biennio 2020-2022.

Haleigh Washington, centrale statunitense classe '95, anche lei ha giocato a Novara nel biennio 2020-2022.

Oltre alle tre giocatrici sopracitate, nello staff della Savino Del Bene Volley sono presenti quattro ex Novara:

Coach Massimo Barbolini ha allenato le piemontesi per tre stagioni, dal 2017 al 2020, conquistando sulla panchina della Igor una Supercoppa italiana, due edizioni della Coppa Italia ed una CEV Champions League.

Stefano Tagliazucchi, preparatore atletico che da anni lavora al fianco di coach Barbolini, ha condiviso con l'allenatore modenese anche l'esperienza alla Igor Gorgonzola Novara.

Andrea Panzeri, sparring & assistant Coach nativo di Novara, ha lavorato per due stagioni nello staff della Igor.

Fabio Gabban, scout nativo di Novara, ha lavorato nello staff della Sant'Orsola Asystel Novara.

Quello di questo lunedì sarà il ventiseiesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e la Igor Gorgonzola Novara.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alla formazione piemontese, che si è imposta in 19 occasioni. Sono invece 7 i successi raccolti dalla Savino Del Bene Volley.



LE PAROLE DI BRITT HERBOTS

“Sarà una partita veramente molto difficile, una partita molto combattuta per noi ed importantissima anche per la classifica, visto che vogliamo rimanere al secondo posto. Sono molto contenta di tornare a Novara, anche da avversaria è sempre bello tornare a quel palazzetto e spero di avere una bella partita e sarà comunque bello tosto.”

LE AVVERSARIE

La Igor Gorgonzola Novara è attualmente la quarta forza del campionato di Serie A1, avendo raccolto 18 vittorie e 5 sconfitte, per un bottino totale di 53 punti.

In questa stagione la formazione piemontese ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Challenge Cup, conquistando il terzo trofeo continentale in ordine di importanza grazie alla doppia vittoria conquistata nella finale giocata contro le francesi del Les Neptunes de Nantes.

Rispetto alla sfida di andata, giocata l'11 dicembre scorso a Palazzo Wanny e vinta 3-1 dalla Savino Del Bene Volley, Novara si presenta con un roster integrato dall'arrivo della schiacciatrice russa Marina Markova, approdata in Piemonte lo scorso 9 febbraio. La giocatrice, reduce da un infortunio rimediato nell'ultima sfida di campionato, è però in dubbio per la partita con la Savino Del Bene Volley.

In campionato la formazione di Bernardi è reduce dalla sconfitta 3-0 incassata contro la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano.

Questa domenica la Igor Gorgonzola Novara scenderà in campo con il 6+1 composto da Bosio al palleggio, Akimova come opposto, Bonifacio e Danesi da centrali, con Bosetti e Buijs in banda e Fersino come libero.

IN TV

La partita tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Sky Sport Max, NOW e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley