Simone Campinoti, l'imprenditore voce del centrodestra: "Qui persone disponibili all'ascolto, nel csx atteggiamento totalitario"

Bagno di folla per Simone Campinoti alla sua prima presentazione ufficiale da candidato sindaco per il centrodestra a Empoli. In una sala piena di piazza della Vittoria, lo stato maggiore di FdI, Lega e Forza Italia ha sostenuto l'imprenditore della Ceam, nuova promessa della politica locale in corsa per il ruolo da sindaco.

Perché la sua candidatura proprio ora: "A 60 anni mi sono accorto che all'estero tutto va più liscio e qui no. O sei complice o ti butti. Quello che ha smosso personalmente è stato un episodio di 2 anni fa, quando fuori dal cancello di casa mia abbiamo visto persone armate e incappucciate, queste cose non possono succedere in un paese civile. Vengo da un'esperienza con Italia Viva all'interno del centrosinistra, dove ho trovato un atteggiamento totalitario. Sono un uomo di mente aperta, nel centrodestra ho conosciuto persone disponibili ad ascoltare. C'è stata un'unica convergenza su di me, che non sono un politico".

Sugli avversari spende solo un lapidario "dei 4 sono l'unico che lavora e che fino all'ultimo lavorerò. Ho dato le dimissioni da diversi incarichi anche in Confindustria ma lavorerò fino all'ultimo giorno e se sarò sindaco lo farò fino all'ultimo giorno. Vogliamo vincere perché siamo vincenti su programmi, sulle idee e sul pragmatismo. A sinistra c'è un modello anni '70".

I punti chiave del programma quali saranno? "La sicurezza al primo posto. Poi, in una realtà dove i dati sul lavoro sono pessimi, vedo che il problema di una certa politica è il terzo bagno alla Sapienza e alla Bocconi, queste sono sciocchezze, la gente ha bisogno di concretezza". Sul programma afferma: "E' molto articolato, ma è concreto, non è la letterina a Babbo Natale".

Le dichiarazioni

"La città di Empoli è pronta al cambiamento. Simone Campinoti, un civico proveniente dal mondo del lavoro e della società civile è l’uomo giusto per guidare tutta la coalizione del centrodestra per far voltare finalmente pagina alla città. Campinoti, la persona del fare, e non delle solite chiacchiere è pronto a governare sostenuto da tutto il centro destra e da tutte quelle forze della società civile che già si stanno unendo attorno a questo progetto di cambiamento. Simone Campinoti è davvero la persona adatta, un imprenditore lungimirante che conosce bene tutto il tessuto economico e sociale . Un territorio che purtroppo per decenni è stato vittima dell’immobilismo del partito democratico e della sinistra, che ha frenato le tante aspettative di cittadini e imprese, penalizzando l’economia dell’intero territorio. Infrastrutture, rilancio del distretto industriale, maggiore sicurezza, sono solo alcuni dei capisaldi del programma di governo di questa ampia alleanza che si candida ad essere squadra vincente di governo. Fratelli d’Italia, assieme a tutto il centrodestra unito è pronto a questa sfida, e con Campinoti sindaco il cambiamento sarà possibile”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia toscana, presente oggi pomeriggio a Empoli alla presentazione di Campinoti.

Ancora per Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, consigliere regionale, afferma: "La classe dirigente dei partiti di centrodestra ha ritenuto che Simone Campinoti potesse essere il più adatto ad attrarre il consenso. Per vincere in zone ostiche come l'Empolese Valdelsa, per il centrodestra servono figure per allargare il consenso". E della divisione con l'altro candidato Andrea Poggianti, afferma: "Nei partiti se non c'è dialettica, non funziona qualcosa. Chi si pone fuori sbaglia a prescidere. L'avversario poi è il Pd e chi ha gestito il potere finora".

Per la Lega è intervenuta l'europarlamentare Susanna Ceccardi: "Empoli è una grande sfida, abbiamo una candidatura forte di una persona che sa ascoltare il mondo del lavoro. Tanti cittadini vogliono votare il centrodestra perché significa sicurezza e legalità per chi rispetta le regole. Conosco da anni Simone, questa è un'esperienza civica di società civile a disposizione della cità, non ha tessere di partito in tasca".

Sulle divisioni della destra, interviene l'onorevole Manfredi Potenti: "C'è stata un'interlocuzione, nel centrodestra è come una famiglia, serve concordare una strategia comune. Accade a tutti i livelli. Ci interessa far capire quali potranno essere le opportunità per il rilancio di Empoli. Il nostro candidato ha un'esperienza professionale di alto livello. E quella di Empoli è una realtà territoriale importante che non ha valorizzato a pieno le proprie capacità".

"Empoli può ambire a molto di più: Simone Campinoti, alla guida della coalizione unita di Centrodestra, è l'uomo giusto, un uomo del fare che avrà tanto da fare e da dimostrare dopo anni di sinistro immobilismo. Purtroppo, anche Empoli soffre, un po' per la difficile congiuntura un po' tanto per l'assenza di politiche e strategie costruttive e non ideologiche. Soffre lo storico distretto della moda, soffre la cittadinanza che non ha infrastrutture all'altezza, treno e strade sono in condizioni imbarazzanti, come si può constatare ogni giorno. Per guidare il cambiamento di questa importante realtà toscana il Centrodestra unito ha le idee chiare e Campinoti saprà trasformarle in realtà, partendo dall'ascolto della città vera e produttiva per risolvere i problemi e non crearli. Forza Italia convintamente appoggia Campinoti, un imprenditore del territorio: siamo certi di fare risultato anche qui e aggiungere un tassello per portare tutta la Regione al cambiamento nel 2025".

Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.