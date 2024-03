Altopascio inaugura lo sportello Botteghe della Salute

Arriva ad Altopascio il progetto “Botteghe della salute”, in collaborazione con Anci Toscana, che rende più accessibile la rete dei servizi pubblici e dei servizi digitali ai cittadini, con l’obiettivo di accorciare le distanze e supportare l’alfabetizzazione digitale dei piccoli comuni della regione. Altopascio attiverà il servizio a partire da lunedì 11 marzo e sarà così organizzato: per usufruirne occorre contattare il numero 0583-240311 negli orari di apertura dell’URP dal lunedì al venerdì 8:30-12:30.

Grazie al progetto “Botteghe della salute” sarà possibile attivare la tessera sanitaria come CNS (carta nazionale dei servizi), consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare visite mediche ed esami, cambiare il medico di famiglia, modificare la fascia economica per i ticket sanitari, utilizzare il sistema PagoPA, attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane e, in generale, accedere a tutti i servizi online del Comune. Inoltre sempre alle Botteghe della Salute sarà possibile attivare il servizio dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest, operativo da alcune settimane anche all’Ospedale San Luca di Lucca: si tratta del progetto PASS e ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità intellettive, fisico-motorie o sensoriali, universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari tramite un accesso facilitato ai servizi sanitari e la costruzione di una risposta personalizzata, di qualità e adeguata ai bisogni assistenziali e diagnostico-terapeutici della persona.

“Dopo l’attivazione del punto di facilitazione digitale in Biblioteca e dell’ufficio di prossimità al secondo piano del palazzo comunale – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio – arriva ora questo terzo tassello pensato per accorciare le distanze tra il territorio e i cittadini, rendendo più facili e più accessibili i servizi, soprattutto quelli che richiedono un approccio digitale. In questo caso il focus è incentrato prevalentemente sugli aspetti socio-sanitari. Oltre a offrire tutta una serie di opportunità legate all’informatizzazione nell’ambito sanitario, come il cambio del medico o la prenotazione degli esami, con questo progetto vogliamo rappresentare un supporto effettivo a coloro, non solo anziani, che possono avere più necessità di prestazioni sanitarie, ma anche maggiori difficoltà nell’utilizzo di strumenti informatici. Ringraziamo gli uffici per il lavoro che stanno svolgendo per predisporre questa rete di servizi a vantaggio dei cittadini all’interno del Comune”.

“Alle Botteghe della Salute di Altopascio - aggiunge Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto della Piana di Lucca - sarà possibile registrarsi al progetto che abbiamo attivato anche all’Ospedale San Luca di Lucca, il progetto PASS, pensato proprio per facilitare l’accesso alla struttura ospedaliera alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Al nuovo sportello altopascese, quindi, le persone con disabilità - o i loro caregiver - avranno la possibilità di attivare il programma grazie alla registrazione sul portale PASS, nel quale è possibile descrivere e registrare i bisogni delle persone con disabilità, le caratteristiche comportamentali o fisiche per le quali siano necessari adattamenti di percorso, in modo da rendere disponibili queste informazioni ai sanitari per programmare il servizio personalizzato”.

Botteghe della Salute si aggiunge agli altri due servizi già operativi nella cittadina del Tau, nati e pensati sempre con lo stesso obiettivo: facilitare l’accesso ai servizi digitali e accompagnare i cittadini nella gestione di pratiche e di burocrazia. In particolare, è aperto nei locali della Biblioteca comunale “A. Carrara” il punto di facilitazione digitale, aperto il martedì e il giovedì dalle 8 alle 16 e il mercoledì dalle 14 alle 20, mentre il sabato con orario 10-12. La mail dedicata è pdf@comune.altopascio.lu.it. Al secondo piano del palazzo comunale di piazza Vittorio Emanuele, invece, è possibile rivolgersi all’Ufficio di prossimità, lo sportello a disposizione della cittadinanza che consente di gestire direttamente vicino casa tutte quelle pratiche che fino a oggi dovevano essere gestite in Tribunale. L’Ufficio è aperto tutti i mercoledì, dalle 9 alle 11. Per recarsi all’Ufficio è necessario prendere un appuntamento chiamando l’URP del Comune ai numeri 0583-240311. In via Cavour, accanto all’ufficio tributi, c’è lo sportello territoriale del Centro per l’impiego, aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13. Infine, è operativa la garante dei diritti delle persona con disabilità, Laura Del Signore, che riceve ogni giovedì dalle 9 alle 12 (a partire da giovedì 9 febbraio) in Comune, al piano terra, nella sala adiacente all’Urp.

Fonte: Ufficio stampa