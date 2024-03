Artigianato artistico: a Montepulciano la via il progetto di promozione

Valorizzare le storie di produzioni artigianali locali che, tramandate nel tempo, hanno contribuito a creare una vera e propria storia di tradizione e cultura. Sono “I mestieri Artigiani Poliziani”, il nuovo progetto promosso dall’Amministrazione comunale e finalizzato alla mappatura e allo sviluppo del comparto artigianale presente nel territorio di Montepulciano. Un patrimonio identitario di saperi riconosciuto in tutto il mondo e sinonimo di eccellenza e di qualità.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Michele Angiolini – ha voluto dare una prima risposta alla valorizzazione di quello che è un vero e proprio patrimonio di qualità ‘riunendo’, per la prima volta, il patrimonio di saperi della nostra produzione artigianale. Abbiamo avviato un percorso, fatto di dialogo e partecipazione con i nostri artigiani, che sono sicuro potrà portare nei prossimi anni alla piena valorizzazione delle loro botteghe attraverso valori condivisi e attività sempre più strutturate”.

“L’artigianato è una componente fondamentale del nostro patrimonio culturale e, al tempo stesso, rappresenta una realtà dinamica del nostro sistema economico locale. Oltre all'artigianato artistico di eccellenza, infatti, Montepulciano vanta antiche tradizioni e attività artigianali che oggi rischiano di essere dimenticate e quindi perdute; vere e proprie storie di antichi mestieri da riscoprire dal valore anche sociale. Con questo progetto abbiamo gettato le basi per condividere, insieme agli artigiani che voglio ringraziare per la loro disponibilità, un percorso che ha l’ambizione di andare a strutturare nei prossimi mesi una vera e propria valorizzazione dei saperi della produzione dal valore sociale, economico e culturale”, aggiunge l’assessore alle attività produttive Monja Salvadori.

Il progetto ha visto il coinvolgimento diretto degli artigiani che, attraverso delle interviste, hanno raccontato le loro storie di valore, fatte di passione e esaltando le radici con la tradizione artigiana di Montepulciano e del suo territorio. A questo proposito è stato realizzato il logo ‘I mestieri artigiani Poliziani’ che potrà in futuro caratterizzare le botteghe artigiane poliziane, identificandole, è stata creata una sezione specifica sul sito di destinazione turistica www.montepulcianoliving.it con l’inserimento di contenuti specifici per ciascuna bottega artigiana (interviste video e testuali, schede attività, indicazione georeferenziate, immagini). Ad oggi, quella che è una mappatura digitale, che sarà oggetto anche di un’apposita campagna social, potrà diventare un vero e proprio itinerario nel centro storico per vivere Montepulciano attraverso anche il racconto e le testimonianze delle sue botteghe artigiane e le storie delle persone.

Il progetto, che proseguirà nei prossimi mesi, con il coinvolgimento di altri artigiani ha, tra i suoi obiettivi, quello di arrivare a condividere una carta dei valori fino alla strutturazione di un prodotto di destinazione turistica legato al settore. Tra le altre azioni portate avanti il possibile coinvolgimento delle scuole e degli studenti con la realizzazione di attività laboratoriali.

Fonte: Comune di Montepulciano