Controlli dei carabinieri di Livorno: rinvenuti 5 grammi di cocaina destinati allo spaccio

I carabinieri di Livorno, all'interno di un intervento di controllo volto a contrastare la criminalità diffusa, hanno effettuato controlli nell’area centrale di via Grande, del Mercato delle Vettovaglie e Ortofrutticolo nonché nell’area di piazza Cavallotti, identificando 19 persone e controllando 19 veicoli.

Nel corso delle attività i militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, di origini sudafricane, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un operaio, nella centralissima via Grande a bordo di un’autovettura Smart che non è risultata di sua proprietà. I militari si sono insospettiti dal notevole stato di agitazione manifestato durante i controlli. Pertanto hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale e veicolare in esito alla quale hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina già suddivisa in cinque dosi per possibile vendita.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro ed il 49enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Livorno.

Sempre nell’ambito del servizio controlli stradali, è stata poi denunciata una donna di 38 anni, origine della provincia di Pisa, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata mentre si trovava alla guida della propria auto. Riscontrato il suo evidente stato di agitazione, i carabinieri l’hanno invitata ad effettuare i previsti accertamenti ma la stessa ha opposto il suo rifiuto.

Data l’evidenza dell'alterazione i carabinieri hanno denunciato la donna a piede libero.