Denunciato a Portoferraio proprietario impresa di smaltimenti: riscontrate violazioni su 8 veicoli

I carabinieri del nucleo forestale Parco di Portoferraio, con la collaborazione dei colleghi del NIPAAF di Livorno, hanno individuato e denunciato un 46enne, amministratore unico di un’impresa di smaltimento, accusato di aver violato la normativa ambientale in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.

La violazione è stata riscontrata nel comune di Portoferraio, dove sono stati individuati 8 veicoli non messi in sicurezza. A nessuno di questi, infatti, era stata fatta all’asportazione di olii, liquidi e accumulatori entro i dieci giorni dalla data di presa in carico della rottamazione secondo normativa.

I controlli dei forestali, anche in collaborazione con il comando provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.