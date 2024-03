Lorenzo Marchi si candida tra le fila del centrodestra per Montemurlo

Un imprenditore al servizio di una terra del fare: è Lorenzo Marchi, 40 anni, il candidato sindaco della coalizione di Centrodestra per le amministrative di Montemurlo. Le prime parole di Lorenzo da candidato: “Ringrazio la coalizione di Centrodestra perché uniti si vince e soprattutto si governa. Qui sono cresciuto. Ricordo il doposcuola alla Chiesa del Sacro Cuore, le Scuole Blu, la prima casa davanti a Piazza Don Milani, ricordo gli anni vissuti qui con la donna con cui ho costruito la mia famiglia, mia moglie e madre delle mie figlie”.

“Vedo una Montemurlo che si rinnova quotidianamente – riflette Marchi - grazie al lavoro e all’impegno degli imprenditori ma vedo anche una città ancora ferita fisicamente e nell’orgoglio dai danni dell’alluvione”. E poi l’impegno. “Ho avuto e voglio restituire qualcosa di concreto alla collettività: aiutare Montemurlo a risollevarsi definitivamente dall’alluvione, a cambiare in meglio e a consolidare tutto ciò che questa città del lavoro ha saputo fare. Sto lavorando alla mia squadra”.

Intanto, il profilo di Lorenzo Marchi ha raccolto il supporto convinto di tutte le anime della coalizione di Centrodestra. Matteo Mazzanti, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia e consigliere comunale, dichiara: “Abbiamo scelto il migliore, una persona volenterosa. Saprà onorare l’impegno preso con la coalizione e con i cittadini. L’attuale gestione è molto meno gradita di quanto si cerchi di far credere”. L’On. Erica Mazzetti, coordinatore provinciale di Forza Italia, sottolinea: “Montemurlo è terra di lavoro e per questo abbiamo scelto una persona che sa fare, sa creare lavoro e ricchezza ma sa anche ascoltare e fare sintesi, come fanno i buoni imprenditori. Pieno sostegno da parte di Forza Italia”.

“La Lega – fanno sapere gli esponenti leghisti Daniele Spada e Luis Micheli Clavier – sostiene convintamente Lorenzo Marchi in questa sfida. Siamo determinati a fare tutti insieme un grande risultato e a riuscire a vincere anche a Montemurlo”. “Fin da subito abbiamo visto in Lorenzo il candidato migliore per riunire le forze alternative alla sinistra, per vincere e soprattutto per governare bene. Lo appoggiamo convintamente”: a sottolinearlo è Mirko La Franceschina, delegato di Noi Moderati. Davide Mazzoni, Segretario Provinciale del Pli di Prato, afferma: “Accogliamo con favore la candidatura di Lorenzo Marchi, imprenditore, persona del lavoro che ben conosce la realtà del territorio”.

Il Segretario Regionale, Enrico Mencattini, assicura il “pieno sostegno dell’Udc a una candidatura di sicuro valore”.

Fonte: Ufficio Stampa