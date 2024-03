Santa Maria della Scala: dall'11 al 15 marzo iniziative dedicate al Raggio Verde

Doppio appuntamento al Santa Maria della Scala con le iniziative dedicate al programma Raggioverde: l’11 e il 15 marzo prossimi sono in programma attività e workshop legati al paesaggio e alla sua cura.

La prima delle due iniziative, presentate nell’ambito del bando Toscanaincontemporanea, è in programma lunedì prossimo alle 16 nella Sala Sant'Ansano: la Fondazione Palazzo Chigi Zondadari presenterà il catalogo della mostra “Àitason”, la nuova opera di Paolo William Tamburella, e vedrà la partecipazione di Flavio Misciattelli, presidente della Fondazione Palazzo Chigi Zondadari, e Davide Lacagnina dell'Università degli Studi di Siena. Venerdì 15 marzo, ancora in Sala Sant'Ansano, sono in programma incontri e workshop che metteranno al centro il paesaggio e la sua cura. Si comincia alle 11: l’Accademia Mutamenti presenta il programma Dune con Giorgio Zorcù e Sara Donzelli. Alle 15 Villa Rospigliosi di Prato presenta il programma dedicato al paesaggio e al giardino all'italiana con Claudio Sechi Rospigliosi e Riccardo Farinelli dell’associazione ChorAsis. Alle 18 al termine dei lavori è in programma un confronto con gli artisti provenienti da varie parti d’Italia. I lavori continueranno inoltre il giorno successivo con sopralluoghi a Villa Rubini e all’Orto Botanico di Siena.

ChorAsis

Lo spazio della Visione è una associazione culturale senza scopo di lucro per il sostegno agli artisti, alla produzione e promozione dell’arte contemporanea. L’associazione, operativa dal 2019, è legalmente costituita dal 2022. Il progetto Percorsi presenta alcune delle opere create dagli artisti su invito di ChorAsis per gli spazi architettonici e ambientali di Villa Rospigliosi a Prato ed entrate in permanenza nella collezione all’aperto. Attraverso i lavori di Serena Fineschi, Cristina Gozzini e Giovanni Termini vengono indicati percorsi possibili per una riflessione non superficiale sul rapporto Natura/Cultura.

Dune

Arti Paesaggi Utopie. Da cinque anni DUNE è un luogo dove si possono sperimentare nuove relazioni tra linguaggi artistici e paesaggio; residenze d’artista, creazioni transdisciplinari e performance site-specific nella natura incontaminata del Parco Regionale della Maremma. L’obiettivo è quello di riunire le conoscenze e le sensibilità dell’arte per un’attenzione rinnovata e un altro sguardo sull’ambiente e sul paesaggio, alla pari con gli approcci naturalistici e scientifici. I concetti guida sono la transdisciplinarità, che favorisce collegamenti senza confini stabili tra le discipline, aperto all’incontro con il sapere scientifico, e la residenzialità, che consente la vicinanza per più giorni di artisti diversi, ognuno operante nella propria autonomia ma aperto allo sguardo dell’altro e all’incontro.

Santa Maria della Scala