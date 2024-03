Fontanelli di acqua di qualità, quasi 45 tonnellate di plastica risparmiate

Quasi 45 tonnellate di plastica risparmiate grazie ai fontanelli di acqua ad alta qualità installati da Acque spa. Nel 2023 le due postazioni di Poggibonsi e Staggia Senese hanno erogato rispettivamente 1,07 milioni di litri di acqua e 591mila litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di 28,7 e 15,8 tonnellate di plastica e per un risparmio stimato di 226mila e 124mila euro.



“Un bilancio positivo che mostra un utilizzo cresciuto rispetto ad alcuni anni fa – dice l’assessore all’ambiente Roberto Gambassi – Più acqua dai fontanelli significa meno plastica nell’ambiente e quindi meno inquinamento, oltre che risparmio sulla spesa”.



I dati sono riferiti ai due fontanelli installati nell’ambito del progetto “Acqua ad Alta Qualità” realizzato in collaborazione con l’Autorità Idrica Toscana e con il Comune.



Il progetto di Acque spa. I fontanelli sono impianti collocati in aree pubbliche facilmente accessibili, che erogano gratuitamente normale acqua di rete – la stessa che arriva nelle case – rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico, grazie a un sistema di filtraggio che priva l’acqua del cloro. Il progetto portato avanti dal 2007 da Acque spa si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e di concorrere alla riduzione di rifiuti: meno plastica, meno consumo energetico, meno inquinamento.

Nel 2023, i 70 fontanelli del Basso Valdarno hanno erogato quasi 27 milioni di litri d’acqua (per la precisione, 26 milioni e 700mila litri), per un totale di 715 tonnellate di plastica evitate e un equivalente di 1640 tonnellate di Co2 che altrimenti sarebbero state emesse in ambiente nel processo di produzione delle bottiglie usa e getta.



Fra gli impianti che nel 2023 hanno ottenuto più successo anche quello di Poggibonsi che con il 1,07 milioni di litri di acqua si colloca in seconda posizione. “Una buona pratica da sostenere - chiude Gambassi – Una piccola grande azione che consente di corrispondere alla necessità di sviluppare tematiche ambientali e di sensibilizzare i cittadini su temi importanti per il futuro di tutti”.