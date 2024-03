Incidente sull'Aurelia a Grosseto: tre feriti, due sono gravi. Strada chiusa

Tre operai sono rimasti feriti, due in condizioni gravi, in un incidente stradale avvenuto sulla Variante Aurelia a Grosseto. La strada è stata chiusa nel pomeriggio per facilitare le operazioni di soccorso. I tre operai viaggiavano a bordo di un furgone e l'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Grosseto Sud e Grosseto Est, sulla carreggiata in direzione nord verso Livorno. Secondo una prima ricostruzione, un Tir avrebbe accidentalmente stretto il furgone verso la barriera di protezione, continuando la sua marcia dopo l'incidente. Il conducente del Tir si è fermato poco dopo ma non si è reso conto dell'accaduto. Durante il contatto con la barriera, uno dei tre occupanti del furgone è stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso Pegaso 2, che è stato fatto atterrare sulla carreggiata opposta. I feriti sono stati trasportati: uno di 42 anni all'ospedale di Grosseto, mentre due di 37 e 57 anni in gravi condizioni sono stati portati all'ospedale di Siena con l'elisoccorso. La Variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni e la Polstrada è intervenuta per i rilievi e per deviare il traffico sulla viabilità ordinaria.