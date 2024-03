Toscana, Anas: domani riapre la SS12 dell'Abetone e del Brennero

Dopo la frana, completata la prima fase di messa in sicurezza provvisoria proseguono i lavori per la realizzazione di una barriera paramassi

Dalle 8:00 di domani, giovedì 14 marzo, Anas riaprirà al traffico la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, chiusa la scorsa settimana in seguito a una frana. Il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori.

Gli interventi, avviati da Anas immediatamente dopo l’evento, hanno riguardato una prima fase di messa in sicurezza provvisoria tramite bonifica del versante da tutto il materiale in frana e posa in opera di una rete corticale da 1.200 metri quadrati con 260 chiodature per il consolidamento del versante, attività che hanno richiesto l’impiego di rocciatori specializzati.

A seguire sarà realizzata una barriera paramassi in quota, alta 6 metri e lunga circa 30 metri che sarà completata entro due mesi e consentirà l’eliminazione del semaforo.

