Trovati con la cocaina nei boschi di Calambrone, arrestati due ventenni

I carabinieri forestali di Pisa hanno arrestato due 20enni marocchini, senza fissa dimora, scoperti nel bosco di via dei Porcari con varie dosi di cocaina, un bilancino elettronico e due cellulari. I militari erano in servizio per contrastare l'abbandono di rifiuti a Calambrone, quando hanno visto i due finiti in arresto per possesso ai fini di spaccio. Dopo il sequestro del materiale, l'arresto è stato convalidato disponendo l'obbligo di firma per i ventenni.