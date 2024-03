Venticinque anni di Euro, un convegno all'Università di Firenze

L’Euro è considerato il più grande esperimento monetario della storia moderna.

A venticinque anni dalla sua istituzione il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) e l’Associazione Villa Favard (AVF) organizzano venerdì 15 marzo al Campus di Novoli (ore 15 - Edificio D4, aula 0.11, via delle Pandette 35) la presentazione del saggio “The first 25 years of the Euro” dei docenti dell’Istituto Universitario Europeo Marco Buti e Giancarlo Corsetti.

L’appuntamento è inserito nel calendario di eventi per i cento anni di Unifi.

In un quarto di secolo la moneta unica europea ha mostrato una grande resilienza attraverso molte fasi critiche dell’economia reale ed è riuscita a garantire la stabilità dei prezzi e del sistema monetario europeo. Non è riuscita però a spingere lo sviluppo potenziale dell’Europa e a facilitare la piena integrazione economica e politica del continente, segnalando l’incompletezza dell’architettura istituzionale europea.

L’evento si aprirà con i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, della direttrice DISEI Maria Elvira Mancino e della presidente AVF Sara Lombardi. Seguirà l’intervento dei due autori e un dibattito moderato da Marco Zatterin (La Stampa) e introdotto dalla presidente dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio Lilia Cavallari e dalla delegata ai rapporti internazionali dell’Ateneo Giorgia Giovannetti.