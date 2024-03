Ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti: denunciato

I carabinieri di Navacchio hanno denunciato in stato di libertà un individuo per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante i normali servizi di controllo del territorio a Cascina, hanno individuato un'auto che si fermava in un'area di servizio, segnalata come rubata a Peccioli. Dopo aver bloccato il veicolo, hanno identificato il conducente, un cittadino straniero privo di patente di guida, che è stato trovato in possesso di due registratori di cassa non giustificati e 1,38 grammi di hashish. La persona, già soggetta a un obbligo di presentazione alle autorità giudiziarie, è stata denunciata in stato di libertà. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario che aveva denunciato il furto in precedenza.