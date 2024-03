Rubano profumi in Corso Italia, inseguiti dagli agenti della municipale abbandonano refurtiva

Ieri pomeriggio, due agenti del Nosu in servizio presso la stazione ferroviaria sono stati avvicinati da due giovani donne, dipendenti di una famosa profumeria su Corso Italia, le quali hanno segnalato il furto di profumi molto costosi da parte di due uomini, sospettati anche di altri furti nei negozi della stessa zona. Gli agenti hanno inseguito i sospetti fino a via Cesare Battisti, dove, nonostante i due uomini siano riusciti a fuggire, è stata recuperata la refurtiva abbandonata. Successivamente, la polizia ha verificato i negozi su Corso Italia per identificare i commercianti vittime dei furti, invitandoli a denunciare per recuperare la merce rubata, che includeva numerosi profumi di marca, borse in pelle e articoli sportivi.

Fonte: Ufficio Stampa