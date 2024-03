Rubano vestiti e tentano di rivenderli in strada: due arresti a Pisa

Ha superato le barriere del negozio senza pagare la merce, per poi allontanarsi insieme ad un'altra persona. I due, un uomo e una donna, sono stati fermati a Pisa e arrestati dalla polizia per il reato di furto in concorso. È successo nel pomeriggio di lunedì 11 marzo quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in Corso Italia, dopo la chiamata da un negozio.

Scattate le ricerche, la coppia è stata individuata in viale Gramsci mentre tentava di rivendere la refurtiva a dei passanti. Subito bloccati, i due sono stati trovati in possesso di uno zaino pieno di vestiti rubati, restituiti poi al legittimo proprietario. All'esito del giudizio direttissimo di ieri mattina, gli arresti sono stati convalidati e l'uomo e la donna sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa di giudizio.