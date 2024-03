Use Computer Gross, con Saronno per sognare in grande

La squadra al comando della classifica con due vittorie su due nella seconda fase, un avversario importante, gli spalti che si preannunciano pieni, la pizzata dei ragazzi del vivaio e del minibasket prima della palla a due, la voglia, perché no, di sognare visto l’attuale prima posizione in classifica. Use Computer Gross-Saronno in programma sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Rinaldi e Sposito di Livorno) ha tutto per essere non solo una partita di alto livello tecnico ma anche una gran bella serata di festa.

Coach Valentino, ovviamente, screma tutto quello che è di contorno e si concentra solo sulla parte tecnica, presentando la gara come “importante per proseguire nel nostro percorso - spiega – ci aspetta una partita difficile nella quale dovremo essere bravi a togliere a Saronno le sue certezze lungo tutto il corso dei quaranta minuti. Per farlo dovremo lavorare difensivamente di squadra con grande attenzione e in attacco condividere la palla con la necessaria pazienza per trovare la soluzione migliore. I lombardi, anche dal punto di vista fisico, hanno giocatori importanti che sanno chiudere gli spazi e ti spingono ad affrettare le soluzioni”.

La Robur Basket Saronno nasce nel 1955 ed è una società che milita da anni a buoni livelli e che può contare anche su un settore giovanile di rilievo con oltre 300 tesserati che si dividono in tutte le categorie. Accreditata come una delle più forti, è entrata nella seconda fase con 8 punti e, dopo aver vinto a Cecina, ha perso domenica scorsa in casa con San Miniato.

“Saronno è una squadra che è entrata nella seconda fase vincendo a Cecina e segnando ben 91 punti – prosegue Valentino - gioca con grande ritmo e condivisione in attacco soprattutto in contropiede, sfruttando al meglio le qualità che ha di segnare dall'arco. Il roster ha avuto un'assenza importante nell'ultima giornata come Negri, sicuramente un riferimento importante. De Capitani gioca nella posizione di playmaker ma è capace anche di portare gli esterni spalle a canestro vista la stazza e dalle sue iniziative di 1 contro 1 innesca compagni di valore come Nasini, Pellegrini e Ugolini, capaci di segnare da dietro la linea dei 3 punti. Completano il roster Quinti e Romanò che garantiscono punti esperienza e rimbalzi”.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Usebasket.