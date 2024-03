Use Rosa Scotti, a Carugate piedi di piombo e tanta voglia di vincere

Meno cinque alla fine della stagione regolare e, almeno sulla carta, occasione da provare a sfruttare per avvicinarsi ai playoff. Carugate-Use Rosa Scotti in programma sabato sera alle 20.30 (arbitri Foschini di Russi e Marenna di Gorla Minore) è una sfida sulla carta alla portata, anche se viene incasellata come una gara trabocchetto, cioè una gara che va affrontata senza guardare la classifica, leggi gli 8 punti della formazione lombarda.

Ne è ben consapevole coach Alessio Cioni che parla di “trasferta difficile per diversi motivi. Prima di tutto Carugate ha una squadra che in casa si trasforma rispetto a quella che gioca in trasferta. Oltre a questo, rispetto all’andata, ha recuperato giocatrici importanti aggiungendo Albanelli che è una specialista nel tiro pesante”.

Il tecnico si raccomanda poi di chiudersi gli occhi su due altri aspetti: “Non c’è da guardare troppo la classifica perché loro giocano una pallacanestro pulita con idee ben chiare ed hanno nel roster giocatrici di esperienza”. E già che c’è dice di dimenticare anche il match di andata “quando giocammo una delle nostre migliori gare”.

La conclusione del suo ragionamento è quella di “andare a giocare con i piedi di piombo, anche perché la sosta ha interrotto il ritmo che avevamo preso e quindi ci sarà da capire come ripartiamo. Per portarla via servirà l’Use Rosa migliore”.

Resta da ricordare che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dimensione bagno Carugate.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa