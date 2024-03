3° giornata della seconda fase: Abc Solettificio Manetti attesa dalla capolista

Sabato 16 marzo alle 20.30 Abc Solettificio Manetti impegnata contro Oleggio per la terza giornata della seconda fase.

Il viaggio dell’Abc Solettificio Manetti riparte dalla prima della classe. Domani, sabato 16 marzo, alle 20.30, i ragazzi di Samuele Manetti faranno visita all’Oleggio Basketball per la terza giornata del girone playout (arbitri Pirazzi di Serravalle Sesia, Sarzano di Casale Monferrato). Sul parquet di Boffalora Sopra Ticino i gialloblu andranno in cerca del terzo squillo consecutivo dopo i successi conquistati nelle prime due giornate ai danni di Collegno e Savigliano.

Una sfida delicatissima quella che attende l’Abc contro una squadra che, proprio come i gialloblu, risulta ancora imbattuta nella seconda fase: dopo la vittoria interna ai danni dell’Olimpia Legnaia (80-67), la scorsa settimana gli uomini di coach Gandini sono andati ad espugnare il campo di Sestri (74-83) e si presentano oggi a quota 12 punti occupando in solitaria la testa del girone. Sotto la lente di ingrandimento di Belli e compagni la guardia Daniel Perez, che vanta importanti trascorsi al piano di sopra e risulta oggi il miglior marcatore dei piemontesi, nonché quarto dell’intero girone A, con una media di 18 punti a partita. Accanto a lui, nella batteria degli esterni, da segnalare il giovane Guglielmo Borsani, migliore in campo dei suoi nel match contro Sestri, dove ha chiuso con 20 punti e 18 di valutazione. Pesante, poi, il pitturato locale, con un quartetto tutto da attenzionare formato dai vari Petar Jovanovic, Andrea Pilotti, Pietro Sablich e Olivier Giacomelli, che portano centimetri e fisicità nel reparto lunghi.

Una trasferta ostica, sulla carta la più impegnativa, quella che attende i gialloblu, chiamati a replicare 40 minuti di solidità mentale e fisica con lo sguardo rivolto ad una salvezza che passa anche da Oleggio.

Fonte: Ufficio Stampa - Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino