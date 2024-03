Elly Schlein a Poggibonsi per sostenere Susanna Cenni

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Poggibonsi per sostenere la candidata del centrosinistra per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Appuntamento, dunque, alla Sala Polivalente La Ginestra, in Via Trento, sabato 16 marzo per le ore 16.

«Sono molto felice che Elly domani sia con noi, sono sicura che sarà un bellissimo momento di confronto sulla città e con le persone» afferma la candidata sindaca, Susanna Cenni.

Cenni coglie anche l’occasione per ringraziare il popolo dei volontari che sta animando la sua campagna elettorale.

"In tanti si stanno mobilitando grazie all’idea di città che portiamo avanti, mettendo al centro la cura e la partecipazione dal basso. Una settimana fa abbiamo dato vita a “Futura”, la prima giornata di partecipazione per la stesura del programma, e con “Radioscarpa”, la nostra campagna di strada, stiamo dialogando con le cittadine e i cittadini. Domani con Elly sarà un ulteriore momento di condivisione".

Fonte: Ufficio Stampa