Empoli-Bologna 0-1: non bastano i miracoli di Caprile. Fabbian beffa gli azzurri al 94'

Terzo sconfitta di fila, terzo 1-0 consecutivo subito dall'Empoli. Tanto amaro in bocca per un Empoli che era riuscito a resistere fino al 94', prima del tap-in vincente di Fabbian. Il Bologna ha giocato un'ottima partita, dominando il possesso palla e mostrando un gioco ormai collaudato fatto di intensità e velocità. Quando sembrava tutto fatto per un punto che sarebbe stato determinante gli azzurri hanno pagato caro un errore in fase di impostazione di Marin che ha perso un pallone sanguinoso dal quale è nata l'azione del definitivo 0-1.

Se l'Empoli ha avuto l'occasione di rimanere in partita fino agli ultimi minuti di gioco gran parte del merito è passato dalle mani di Caprile, autore di una partita a dir poco perfetta con tanti interventi prodigiosi che hanno tenuto a galla gli azzurri. Rimangono ancora delle perplessità sull'attacco e sulle condizioni fisiche di Cerri e Niang, non ancora al massimo e visibilmente non al 100%. Apparso in affanno anche Zurkowski che sembra aver perso lo smalto visto nelle sue prime gare. La nota positiva è ancora una volta Cambiaghi, il vero uomo in più di questo Empoli, l'esterno azzurro dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di buono ogni volta che ha il pallone tra i piedi.

Adesso l'Empoli potrà metabolizzare la sconfitta in questo periodo di sosta prima di fare tappa nuovamente a San Siro per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 di lunedì 1 aprile.

IL TABELLINO

Empoli-Bologna 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 94’ Fabbian

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (20’ st Ebuhei), Marin, Maleh, Pezzella (1’ st Cacace); Zurkowski (20’ st Kovalenko), Cambiaghi (30’ st Cerri); Niang (30’ st Caputo). All. Nicola.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Beukema (27’ st Corazza), Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Ferguson (34’ st Aebischer), Freuler, Urbanski (34’ st Fabbian); Ndoye (12’ st Orsolini), Odgaard (27’ st Castro), Saelemaekers. All. Thiago Motta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Luperto, Pezzella, Maleh (E), Freuler (B)