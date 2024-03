Nuova sede per le associazioni di Certaldo: taglio del nastro in via XX Settembre

Sabato 16 marzo si terrà l'inaugurazione di un nuovo spazio a disposizione delle realtà associative di Certaldo, al secondo piano di Via XX settembre n.18.

I locali, di proprietà del Comune, sono stati concessi in comodato d'uso gratuito in favore di associazioni del territorio, secondo l'avviso di manifestazione d'interesse concluso a giugno dell'anno scorso. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione del volontariato e dell'attività associativa, riconoscendo il valore fondamentale che tali organizzazioni rivestono nella costruzione di una comunità coesa e solidale.

L'avviso era rivolto alle associazioni che svolgono attività di interesse generale e di utilità collettiva in campo sociale, assistenziale, culturale, ambientale, inclusivo e ricreativo. Attraverso un rigoroso processo di selezione, sono state individuate le organizzazioni che potranno usufruire di questi spazi, i quali offrono ben 9 vani, oltre a servizi igienici e vano ascensore comuni: Associazione Tartufai delle colline dell'Alta Valdelsa, AVIS Certaldo, Associazione Anthos, Associazione Pro Loco Certaldo, Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali di Certaldo e I Cettardini.

Questa nuova sede rappresenta un'opportunità unica per le associazioni del territorio di svolgere le proprie iniziative, promuovendo al contempo lo sviluppo sociale, culturale e civico della comunità certaldese.

"La concessione di questi spazi alle associazioni del territorio rappresenta un passo significativo verso una maggiore partecipazione e coinvolgimento della comunità nel tessuto sociale di Certaldo – ha spiegato l'assessora con delega ai processi di partecipazione e associazionismo Benedetta Bagni -. Sono convinta che le associazioni svolgano un ruolo fondamentale nel promuovere il benessere e lo sviluppo del nostro territorio, attraverso iniziative culturali, sociali e ricreative che arricchiscono la vita di tutti noi. Questi spazi favoriscono inoltre lo scambio di idee e la condivisione di risorse, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale tra i cittadini. Ringrazio le associazioni che si impegneranno a rendere il secondo piano di Via XX settembre n.18 vivo e dinamico".

L'inaugurazione, che avrà luogo sabato 16 marzo alle 17, sarà un momento di festa e di condivisione, in cui AVIS Certaldo, Associazione Tartufai delle colline dell'Alta Valdelsa, Associazione Anthos, Associazione Pro Loco Certaldo e Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali di Certaldo potranno celebrare insieme questo nuovo inizio per la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.

Fonte: Comune di Certaldo