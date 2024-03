Nuova Unicoop Sesto Fiorentino: più servizi, più verde e più spazio

Ha aperto alle vendite questa mattina, venerdì 15 marzo, il nuovo punto vendita di Sesto Fiorentino, ubicato nell’area accanto alla fabbrica Ginori, in Viale Pratese, 33/35, all’angolo con Via Oriani. Al taglio del nastro erano presenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione di Unicoop Firenze Michele Palatresi e la presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano Lia Bogliolo. Tanti i soci e clienti presenti all’evento e che, all’apertura delle porte, hanno voluto inaugurare il punto vendita con i primi acquisti della giornata.

«L’apertura di un nuovo punto vendita in questo territorio ha per noi un valore particolarmente importante, perché rimanda alle nostre origini e a una storia in cui fare cooperazione ha significato dare risposte ai bisogni primari di chi è più in difficoltà. Con questa apertura rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente, in cui l'innovazione è al servizio dell'ambiente. Siamo felici di poter offrire ai tanti soci di questo territorio un nuovo servizio e un luogo di relazioni, socialità e opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Sesto Fiorentino - Calenzano. Al direttore e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro», ha dichiarato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

Innovazione e sostenibilità

Il nuovo punto vendita sorge in una zona di collegamento tra il centro e il Neto, al confine fra Sesto Fiorentino e Calenzano, in un’area urbana densamente abitata, con diverse funzioni e attività e rappresenta quindi un nuovo servizio per molti cittadini residenti e di passaggio: perfettamente integrato nell’ambiente circostante, con la facciata in cotto toscano, in continuità con l’attiguo Museo Ginori, il Coop.fi nasce all’insegna della sostenibilità, come edificio ad alta innovazione tecnologica e a basso impatto ambientale. Gli importanti investimenti della cooperativa nella realizzazione del punto vendita hanno consentito di ridurre al minimo il possibile fabbisogno energetico, dimezzandone il consumo e ottenendo così una significativa riduzione di emissione di CO2: grazie alle tecnologie implementate il supermercato di Sesto Viale Pratese è un edificio ad elevata prestazione energetica in classe A4, ovvero la massima categoria possibile.

Nella realizzazione del punto vendita, la cooperativa ha tenuto conto anche delle istanze del territorio, raccolte con un percorso di ascolto di cittadini, associazioni e portatori di interesse realizzato nella zona: l’intervento nell’area è stato effettuato con criteri di alta qualità architettonica, valorizzando il verde e l’accessibilità dell’area e agevolando la viabilità e la sosta. Oltre al parcheggio del supermercato, con circa 200 posti auto e moto e la cooperativa ha completato l’intervento realizzando aree di parcheggio ad uso pubblico ai lati di Via Oriani e viale Giulio Cesare, una nuova rotatoria per agevolare la circolazione dell’intera zona. Nei dintorni del punto vendita è stata incrementata la dotazione del verde, con oltre 110 nuove alberature, per un totale di 204 piante oggi presenti nell’area.

La nuova apertura porta risultati importanti anche in termini di occupazione sul territorio: il Coop.fi di Sesto Fiorentino Viale Pratese conta 64 addetti, contro i 27 del negozio del Neto, in Via Leopardi, chiuso con l’apertura di questo nuovo punto vendita. Sul totale dei 64 dipendenti, 7 sono nuove assunzioni mentre 13 sono consolidamenti di contratti a tempo indeterminato.

Un’apertura particolarmente significativa per Unicoop Firenze che oggi conta, in Toscana, oltre un milione di soci, ottomila dipendenti e una rete di 140 punti vendita e che, nel territorio di Sesto Fiorentino, vede una parte importante della sua storia: proprio qui, il 1° Novembre 1891 35 operai e artigiani suggellarono l’atto di nascita della Cooperativa di consumo di Sesto Fiorentino che, successivamente, con la fusione con la Cooperativa di Consumo di Firenze e, poi, con l’incorporazione di Coop Etruria e Unicoop Empoli portò, nel 1973, alla nascita di Unicoop Firenze. L’inaugurazione di oggi aggiunge un’altra tappa a una storia lunga oltre un secolo, fatta di avvenimenti, ma soprattutto, di persone, quelle che con il loro impegno e il loro lavoro, hanno contribuito a fare crescere la Cooperativa e hanno portato avanti i valori cooperativi fino al presente.

Qualità, convenienza, servizio e accoglienza

Comodo, accogliente, con un’attenzione particolare al servizio e il giusto equilibrio fra qualità e convenienza: il nuovo Coop.fi di Sesto Viale Pratese è un supermercato urbano, pensato per una spesa pratica, con un percorso di spesa veloce, la comodità di un grande parcheggio e con una particolare accento sul servizio, garantito ai banchi freschi come alle casse automatiche. Il punto vendita offre, infatti, un assortimento completo per il carrello degli acquisti settimanali ma risponde anche alle esigenze della spesa quotidiana, con un ricco ventaglio di proposte sul fronte dei prodotti freschissimi, da fornitori selezionati e di filiera corta. Qualità, varietà e specialità del territorio, in un mix equilibrato composto all’insegna della convenienza, garantita anche dall’ampia presenza del prodotto a marchio, proposto oggi con un assortimento rinnovato e sempre più articolato rispetto alle nuove esigenze dei consumatori, accanto a un’offerta qualificata di prodotti di marca. Il Coop.fi di Sesto Viale Pratese sarà un nuovo punto di riferimento per i tanti soci del territorio: un luogo a misura di cliente che porta in sé le prime origini della cooperativa, importanti interventi legati alla sostenibilità ambientale e dove trovare, oggi, buoni prodotti, accoglienza e risparmio.

Promozioni per l’apertura

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti un'offerta dedicata che potenzia la convenienza tipica del Coop.fi: sul volantino promozionale dal 15 al 23 marzo, in evidenza tanti prodotti legati alla Pasqua e un pacchetto di freschissimi con superprezzi in esclusiva solo al Coop.fi di Sesto Viale Pratese. Inoltre, i soci che, entro il 23 marzo attivano la Carta Spesa In presso il negozio di Sesto Viale Pratese, ricevono subito due buoni spesa da 10 € ciascuno spendibili entro il 30 aprile 2024 in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze. Inoltre, fino al 30 aprile 2024, chi richiede la Carta spesa ha in regalo un premio della collezione Bugatti a scelta tra la bilancia da cucina e lo spremiagrumi, oppure riceve 3.500 punti* sulla carta socio. Fra le offerte per l'apertura, dal 15 marzo al 14 aprile 2024, ogni 15 Euro di spesa o multipli, aggiungendo 50 centesimi, si può ritirare un bicchiere IVV mentre il 15 e 16 marzo, aggiungendo un centesimo allo scontrino, si riceve una comoda borsa spesa riutilizzabile (massimo una per carta socio).

Info e orari

- Superficie: 1.360 mq

- Posti auto: 200

- Casse: 5 tradizionali, 4 salvatempo, 4 fai da te con assistenza del personale

- Box informazioni all’ingresso del punto vendita, con possibilità di sottoscrivere la carta socio

- Altri servizi: pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture, vendita dei biglietti dei trasporti, sviluppo foto.

- Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 13.30

Fonte: Unicoop Firenze