Nuova vita per via Pistoiese: siglato l'accordo tra Signa, Campi Bisenzio e Città Metropolitana

Siglato l’accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la riqualificazione della SR66 "Pistoiese". Presenti questa mattina alla firma, tenutasi presso la sala Giunta del Comune di Signa, il sindaco metropolitano Dario Nardella, l’assessore del comune di Firenze Stefano Giorgetti, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il sindaco di Signa Giampiero Fossi insieme all’assessore Andrea Di Natale, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri accompagnato dall’assessore Daniele Matteini.

"Conosciamo bene le criticità del tratto di via Pistoiese che dall’Indicatore arriva al confine con la provincia di Prato – dichiara il sindaco Giampiero Fossi. Per questo, dopo numerosi incontri con i cittadini delle zone di Sant’Angelo e San Piero a Ponti, abbiamo lavorato duramente per stipulare un protocollo con i soggetti competenti – città metropolitana e Comune di Campi Bisenzio – per la messa in atto di un’attività sinergica che porti alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dell’intero tratto stradale. Una via importante, che attraversa un centro abitato e altamente trafficata: via Pistoiese merita una riqualificazione che la renda non soltanto sicura ma anche adeguata alla vivibilità della zona. In virtù del rapporto di stretta collaborazione fra le istituzioni presenti oggi, daremo avvio fin da subito alle necessarie attività di studio, progettazione e reperimento dei finanziamenti per restituire piena dignità ad un importante tratto viario che fa da collegamento tra le province di Firenze e Prato-Pistoia".

La SR66, pur trovandosi in zona di centro abitato, presenta un carattere di strada extra-urbana con un’alta velocità del flusso veicolare. L’accordo prevede quindi una riqualificazione che veda la posa di un’adeguata segnaletica stradale, installazione di marciapiedi e guard-rail e incremento di zone di sosta.

"Indagini di traffico e sopralluoghi dei tecnici hanno fatto emergere le specifiche caratteristiche della mobilità lungo la SR 66, dalla Rotatoria dell’Indicatore a Ponte all’Asse e suggerito l’adozione di alcune soluzioni di moderazione del traffico. La Città Metropolitana di Firenze è pronta a collaborare con la Regione e i Comuni interessati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni e il comfort ambientale. Partiamo con un progetto pilota che sposa l’efficacia alla rapidità, grazie alla creazione di una continuità di percorsi sicuri pedonali e ciclopedonali almeno su un lato della strada" afferma il sindaco metropolitano Dario Nardella.

Con questo protocollo la Città Metropolitana e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio si impegnano alla progettazione e realizzazione di un progetto pilota; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti i lotti di intervento; lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero tratto stradale. In più, i sottoscrittori si impegnano a rendere disponibili tutti i dati, materiali, analisi, indagini e rilievi utili alla progettazione e a condividere lo stato dell’arte delle iniziative e dei progetti in corso riconducibili al tratto in oggetto di via Pistoiese.

"Un impegno concreto dopo tanti anni che via Pistoiese - dichiara il Sindaco Andrea Tagliaferri - strada Regionale di competenza di città metropolitana ma che di fatto unisce il territorio di Signa con quello di Campi, che parte da un progetto attento di valutazione dell'esistente per andare a produrre una serie di azioni per calmierare il traffico e mettere in sicurezza quella strada dopo tanti anni. Ringrazio il Sindaco Nardella e il Sindaco Fossi per la proficua collaborazione".

"Come Regione Toscana, non possiamo che sostenere il progetto di riqualificazione di una strada tanto importante – dichiara il consigliere regionale Fausto Merlotti – un lavoro di squadra fra gli enti necessario al miglioramento della vita di numerosi cittadini". Il protocollo avrà una durata triennale e, con l’accordo di tutte le parti, potrà essere prorogato prima della scadenza dell’atto.

Fonte: Comune di Signa