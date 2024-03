"Porte aperte a UniFi", nella giornata delle Università visite guidate nei campus

L’Università di Firenze partecipa mercoledì 20 marzo alla prima edizione di Università Svelate - Giornata nazionale delle Università, manifestazione istituita dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) come momento di condivisione con la società del patrimonio scientifico e culturale del mondo universitario.

L’appuntamento, che coinvolge le sedi universitarie e i loro complessi monumentali attraverso eventi aperti al pubblico, a Firenze prende il nome di “Porte aperte a Unifi”. A partire dalle 16.30, l’Ateneo sarà pronto a svelarsi e accoglierà cittadini, famiglie e futuri studenti nei suoi quattro Campus: Centro storico, Morgagni, Novoli e Sesto Fiorentino.

Sono in programma visite in strutture, dipartimenti e laboratori, ma anche in biblioteche, centri studio e nel Sistema Museale d’Ateneo. In calendario anche giochi, conferenze e mostre, oltre a presentazioni dei servizi offerti dall’Università.

Nei Campus verranno allestiti alcuni punti informativi, nei quali Scuole e Dipartimenti illustreranno le proprie attività didattiche e di ricerca. Sarà l’occasione per ricevere chiarimenti sull’offerta formativa dell’anno accademico 2024-2025, caratterizzata da 62 lauree triennali – tra cui il nuovo percorso in “Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio” –, 9 lauree a ciclo unico e 75 le lauree magistrali. Dei 146 percorsi in totale, 39 sono lauree internazionali e 13 sono i percorsi di studio in lingua inglese.

Nello specifico, nel Campus Centro Storico (via Gino Capponi 9), sarà possibile trovare i punti informativi delle Scuole di Architettura, Psicologia, Studi Umanistici e della Formazione.

Il Campus Morgagni (viale Morgagni 44) ospiterà gli infopoint delle Scuole di Scienze della Salute Umana e Ingegneria.

Nel Campus di Novoli (via delle Pandette, 2 di fronte all’Edificio D10) verranno offerte indicazioni dalle Scuole di Economia e management, Giurisprudenza e Scienze politiche “Cesare Alfieri”.

Al Campus di Sesto Fiorentino (plesso didattico "Enrica Calabresi", via Edoardo Detti 3), dove l’accoglienza sarà a cura del servizio di divulgazione scientifica Open lab, ci si potrà informare sulle Scuole di Agraria, Scienze della Salute Umana (area del farmaco) e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Università Svelate - La Giornata nazionale delle Università si svolge in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, dedicata alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Il programma completo di “Porte aperte a Unifi” è su www.unifi.it/porteaperte

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa