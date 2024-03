Rapina in un negozio di Vinci, minacciata la commessa: indagini in corso

Rapina nella tarda mattinata di oggi in un negozio a Vinci, dove intorno alle 13 sono intervenuti i carabinieri. Giunti sul posto, in via Leonardo Da Vinci, la commessa ha riferito che poco prima era entrato un uomo, con il volto travisato, che l'avrebbe improvvisamente afferrata e minacciata con un oggetto contundente.

A quel punto il soggetto si è fatto consegnare i soldi che erano contenuti nel registratore di cassa, per un valore di 150 euro. La commessa non ha riportato lesioni.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Empoli.