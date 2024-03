Torna a Lucca per amore 2 anni dopo il tentativo di fuga, arrestato e incarcerato

Ha dato fuoco all'appartamento di un lucchese per un debito di droga nel luglio 2022: pochi giorni dopo fu arrestato a Bologna dalla squadra mobile locale e di Lucca, mentre stava per partire per Parigi. Adesso è di nuovo in carcere. Un 26enne tunisino è stato arrestato perché destinatario di una condanna definitiva di 3 anni e 3 mesi. Era tornato a Lucca per amore ma doveva finire in carcere secondo il giudice. Questo perché, accusato di incendio doloso e spaccio di stupefacenti, era stato trasferito ai domiciliari inizialmente ma poi vi era evaso. Il 13 marzo gli stessi agenti che lo avevano arrestato a Bologna lo hanno incrociato a bordo di un'auto assieme alla fidanzata, la stessa con la quale due anni fa aveva tentato la fuga in Francia.