Accademia Scherma Empoli al Trofeo del Granducato: i risultati dei giovani atleti

Buoni risultati ottenuti dagli atleti della Accademia Scherma Empoli nell'ottava edizione del Trofeo del Granducato, riservato alle categorie del GPG del fioretto tenutosi a Firenze, il 2-3 Marzo 2024. Il Trofeo Granducato, oramai un evento importante nel calendario schermistico nazionale, ha visto la partecipazione di 9 atleti, accompagnati dalla Maestra Elena Cazzato.

Hanno preso parte alla competizione sei atleti della categoria Giovanissimi e tre nella categoria Ragazzi/Allievi, evidenziando buoni piazzamenti Nella prova femminile categoria Giovanissime ottimo 8°posto per Marta Perretta, 21° per Giulia Baldi, 34 per Giulia Di Costanzo, 41° per Iris Malventi. Nella prova maschile, Gabriele Lomurno e Lorenzo Capriotti ben si difendono, come per la categoria Ragazzi/Allievi fanno Sole Fiaschi, Alessandro Marzi e Haoyang Chen.

I risultati ottenuti spingono, quindi, a lavorare sempre più alacremente, cosa che ASE fa da anni ormai con bambini, ragazzi e giovani atleti lavorando sulle due armi, fioretto e spada. ASE inoltre, già da tempo, è attiva nel sociale sostenendo progetti utili alla comunità ma rivolti anche a promuovere l'integrazione. Nella sala scherma di ASE, attrezzata con pedane elettrificate, sta prendendo avvio la scherma per non vedenti, con la presenza di un atleta che si appresta ad affrontare competizioni a carattere nazionale. Continua il progetto Nastro Rosa in collaborazione con l'Associazione Astro per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia. Le donne coinvolte lavorano ormai da un anno in sala scherma per favorire il recupero della funzionalità dei muscoli pettorali, dorsali e degli arti superiori.

La kinesiologa Debora Banci sottolinea gli importanti risultati ottenuti attraverso l'attività specifica intrapresa e collabora attivamente per la continuazione della sperimentazione. La Federazione Italiana Scherma, anche per questo anno, ha sostenuto il progetto nell'ambito delle iniziative di "Sport e Salute". Attivo, anche per questo anno, il percorso di scherma al quale partecipano i ragazzi autistici del centro diurno "Casa di Ventignano". Dietro il progetto c’è un principio fondamentale: il valore dello sport come luogo e momento di socializzazione, integrazione e crescita delle competenze in un contesto integrato e inclusivo.

Per chiunque voglia conoscere questo sport e ricevere tutte le informazioni inerenti i corsi potrà trovarci presso la sede di Accademia Scherma Empoli nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, oppure inviare una mail per avere direttamente tutte le informazioni utili. Inoltre, durante il mese di giugno 2024, l'Accademia Scherma Empoli offrirà, a tutti gli interessati a conoscere più da vicino la scherma, un ciclo di 6 lezioni GRATUITE di avviamento. Vi aspettiamo!

Fonte: Accademia Scherma Empoli