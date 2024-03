Basket Castelfiorentino si aggiudica il big match contro Montecatini: finisce 57-51

Una ripidissima salita in avvio di gara, il cambio di marcia a cavallo dell’intervallo e poi l’allungo decisivo nel rettilineo finale. Il Basket Castelfiorentino inizia nel migliore dei modi la corsa verso la salvezza portando a casa sul 57-51 lo scontro al vertice ai danni della Pallacanestro Femminile Montecatini, diretta concorrente per il primato in solitaria. Una gara approcciata con fatica ma poi girata d’autorità nell’ultimo parziale, quello in cui le ragazze di Gianni Lazzeretti piazzano il break che ha messo l’ipoteca su questo primo atto della seconda fase.

Pronti, attenti, via e le ospiti tentano subito la fuga. Mentre la difesa castellana sembra fare acqua da tutte le parti, Montecatini ringrazia e scappa sull’8-20 dopo i primi dieci minuti. Dal mini riposo, però, le gialloblu tornano in campo con un’altra faccia e la reazione è immediata: il contro break castellano accorcia la forbice e all’intervallo il tabellone segna 26-29. Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio in campo la fa da padrone ma allo stesso tempo spalleggia le termali che amministrano la forbice fino a prendere due possessi pieno di vantaggio alla terza sirena (35-41). Ma proprio quando la sfida rischia di incanalarsi sulla via di Montecatini, Lucchesi e compagne salgono in cattedra e ribaltano completamente l’inerzia: le maglie difensive castellane chiudono l’area innescando buone giocate offensive che valgono il sorpasso e poi l’allungo. Ne emerge un parziale di 22-10 che fa partire i titoli di coda e con essi la festa gialloblu.

Venerdì 22 marzo alle 21 si torna di nuovo al PalaGilardetti, arriva il Gea Basketball.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. MONTECATINI 57-51

Tabellino: Bellantoni 15, Baldinotti 2, Dani 5, Caparrini 9, Moustakalle 3, Ancillotti 4, Banchelli 12, Bandinelli 2, Sanesi, Costa, Lucchesi 5. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 8-20, 26-29 (18-9), 35-41 (9-12), 57-51 (22-10)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa