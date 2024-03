Corse clandestine in auto ad Albinatico. Interrogazione in consiglio del Centro Destra per Ponte Buggianese

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Scalini, capogruppo dell’opposizione “Centro Destra per Ponte Buggianese” ha presentato un’ interrogazione al sindaco Nicola Tesi a seguito di numerose segnalazioni di cittadini che lamentano una situazione, ormai alla deriva, nella zona industriale della frazione di Albinatico, per il transito ad altissima velocità, specialmente la sera o nel fine settimana, di motorini, moto a auto sportive.

“Abbiamo ricevuto tante segnalazioni dai cittadini che risiedono nella frazione di Albinatico, nei pressi della zona industriale, i quali ci riferiscono di essere esasperati dalla grave situazione venutasi a creare per la convivenza con un inquinamento acustico di giorno e nei fine settimana di notte, notevole” - afferma il consigliere di opposizione Sara Scalini.

“Ci segnalano, sempre per il problema specifico, la presenza, in particolare nei giorni festivi, di diverse decine di persone (non solo ragazzini) che, in sella al proprio motorino, a motocicli di diverse cilindrate, o al volante di automobili sportive, sfrecciano a velocità elevatissime nelle strade limitrofe, ritrovandosi nei parcheggi di via Albinatico di fronte ai capannoni industriali o in piazza Bruno Buozzi”.

“Ci hanno segnalato addirittura che sulla strada vengono apposti dei birilli - prosegue Scalini - che fanno pensare alla delimitazione di un circuito e quindi a gare clandestine ben organizzate, che mettono in serio pericolo l’incolumità dei pontigiani, visto che nei giorni in cui si radunano queste persone, vi è un affollamento di mezzi veloci in un’area in cui, gli abitanti della zona, spesso escono di casa per una passeggiata a piedi o con i propri animali domestici”.

“Con la presente interrogazione - conclude il consigliere di Fratelli d’Italia - chiediamo al sindaco di farci sapere se lui e la Giunta sono a conoscenza di questa grave situazione nell’area industriale di Albinatico che, a quanto abbiamo raccolto dalle testimonianze dei residenti, si protrae da anni e recentemente sarebbe degenerata”.

“E, nel caso affermativo, vorremmo sapere se in tutto questo tempo sono state disposte attività di controllo e repressione del fenomeno attraverso l’ausilio di Polizia Municipale, Carabinieri e forze dell’ordine preposte. Soprattutto, visto che ora li abbiamo informati, facciano presente ai pontigiani quali sono le loro intenzioni per risolvere questo grave problema lamentato dai cittadini di Albinatico”.

Fonte: Centro Destra per Ponte Buggianese”