Emma Villas Siena Under17: battuta Massa

La settimana per quel che riguarda l’attività del settore giovanile della Emma Villas Siena è stata dedicata alle partite delle fasi finali regionali.

Il bilancio è stato di una vittoria e di due sconfitte per le squadre Under biancoblu. La vittoria è stata conquistata dall’Under 17, sono invece arrivate sconfitte per l’Under 15 e per l’Under 19.

La formazione Under 15 della Emma Villas Siena ha perso a Camaiore per 3-0. “La squadra non ha disputato una buona gara – è il commento di Luigi Banella, responsabile del settore giovanile di Emma Villas Siena. – Forse ha pagato lo scotto del match valevole per una fase finale regionale. I ragazzi hanno vissuto una giornata storta”.

Successo invece per l’Under 17 della Emma Villas Siena che ha avuto la meglio per 3-0 contro Massa. Afferma Banella: “È stata una bella gara, si sono visti spunti interessanti da parte dei ragazzi – sono le parole del responsabile del settore giovanile biancoblu. – I nostri giocatori sono andati bene in tutti i fondamentali. Il primo set è stato lottato e tirato, nel secondo e nel terzo invece i ragazzi hanno preso il largo e hanno dominato la sfida”.

L’Under 19 è invece uscita sconfitta in casa contro Torretta Livorno, il match si è chiuso sul punteggio di 1-3. “Purtroppo siamo andati in campo rimaneggiati, senza Fontani e Morelli – sono le parole di Luigi Banella. – Hanno giocato due ragazzi dell’Under 17, Bechi e Filaj. La squadra si è comunque comportata bene contro una formazione assai forte. Livorno è una compagine più esperta e ha qualche centimetro in più rispetto a noi. Ma i nostri ragazzi hanno comunque tenuto la gara viva”.

“Peccato per l’Under 15 – conclude Banella la sua analisi – ma per il resto siamo contenti. L’Under 17 ha ottenuto una netta vittoria e l’Under 19 si è comunque comportata bene in un girone che è certamente complicato”.

Fonte: Ufficio Stampa