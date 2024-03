Escursionista disperso in Alto Mugello, ricerche per tutta la notte

Ricerche nella notte in Alto Mugello per un giovane escursionista disperso. Sul posto, a San Godenzo in località Monte dei Gralli, sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo intorno alla mezzanotte, con la squadra di terra, il nucleo cinofili e il nucleo Dedalo per la ricerca del cellulare. Allertato anche il nucleo Sapr con i droni, che però non ha potuto operare a causa delle avverse condizioni meteo.

Attivato il piano Prefettizio di ricerca persona, con invio di squadre di volontariato coordinate dal personale Tas, specializzato in topografia, per la gestione dell'evento. Sul posto presente anche il personale del soccorso alpino e personale specializzato Saf, data la zona impervia.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, fino a questa mattina quando il ragazzo, un 21enne, è riuscito a prendere un segnale telefonico. Questo ha permesso al giovane escursionista di contattare la sala operativa del 115, fornendo la sua posizione. Sono in corso le operazioni di recupero da parte delle squadre.