Esulta con la maglia del Bologna nel settore degli ultras empolesi: tifoso nei guai

Sugli spalti dello stadio, si sarebbe tolto il giaccone iniziando ad esultare con addosso la maglia della squadra avversaria. È successo ieri sera, alla fine della partita Empoli-Bologna, terminata uno a zero per la squadra ospite che ha segnato all'ultimo minuto di recupero.

È a quel punto che un tifoso del Bologna, che aveva assistito alla partita in maratona settore nella cui parte inferiore si posizionano gli ultras, si sarebbe tolto la giacca. Sotto indossava la maglia della sua squadra, per la quale ha esultato. A quel punto gli ultras locali si sarebbero diretti verso di lui, ma la scena è stata notata nell'immediato dagli agenti della Digos a bordo campo, subito intervenuti nel settore per salvaguardare l'incolumità dell'imprudente tifoso rossoblu.

Quest'ultimo, un 23enne di Bologna, è stato fatto uscire dal settore scortato dagli agenti e ora rischia una segnalazione alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze e la successiva emissione di un Daspo per aver comunque turbato, secondo gli investigatori, l'ordine pubblico allo stadio.