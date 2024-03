Inaugurata a Piombino la sede del comitato di Ferrari

È stata inaugurata oggi, sabato 16 marzo, la sede del comitato elettorale per Francesco Ferrari Sindaco. Una sala centralissima, in Corso Italia 27, che da domani ospiterà le attività e le iniziative delle liste della coalizione che appoggiano il primo cittadino nella corsa alla rielezione e di tutti quei piombinesi che vorranno dare il loro contributo.

Molti i cittadini presenti oggi, tra i quali anche deputati, senatori, consiglieri regionali che hanno voluto dimostrare il loro sostegno ad un progetto che ha cambiato il volto di Piombino.

“Vedo molti amici che erano presenti anche cinque anni fa e che mi hanno voluto accompagnare in questa coinvolgente avventura che è stata governare la nostra bellissima e complessa città - ha detto Francesco Ferrari -. Amministratori, consiglieri, amici che, insieme a me, hanno avuto come unico obiettivo comune quello di rendere Piombino una città migliore. Ma vedo anche tanti altri volti nuovi: persone che hanno voluto intraprendere il nostro stesso percorso perché convinti dalla bontà e dalla coerenza delle nostre scelte e che oggi dimostrano, con la loro testimonianza, la forza del nostro progetto. In questi anni abbiamo affrontato sfide enormi e fuori dall’ordinario. Ma ci siamo riusciti perché avevamo dalla nostra parte la determinazione e la coerenza necessarie. Noi diciamo ciò che pensiamo. E facciamo ciò che diciamo. Siamo sempre stati trasparenti in ogni decisione presa, sempre al fianco dei cittadini perché eravamo e siamo consapevoli che il nostro compito sia tutelare la nostra città. Oggi rinnoviamo quella promessa fatta agli elettori, perché la rivoluzione si fa in un giorno ma per il cambiamento vero e profondo è necessario tempo”.

Fonte: Comitato elettorale