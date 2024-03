Incidente a San Pierino. Allertato elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi via Samminiatese è stata teatro di uno scontro tra un’automobile e un motorino. Il ciclomotore, per cause ancora di accertare, avrebbe scontrato in cura un’auto proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto sarebbe stato così forte tanto da allertare l’elisoccorso Pegaso.

In tre sono stati soccorsi ma l’intervento del Pegaso non è stato necessario e nessuno di loro si trova in condizioni preoccupanti.

La polizia municipale dell’Unione ha chiuso momentaneamente la strada in entrambe le direzioni tra San Miniato e Fucecchio per procedere con i rilievi e consentire le procedure di soccorso.