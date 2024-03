Melio (Pd): calpestata la libertà della comunità LGBTQIA+ dal sindaco di Castiglion Fiorentino

"Mario Agnelli, Sindaco leghista di Castiglion Fiorentino (Arezzo), ha pubblicato questa foto per dichiarare di aver sottoscritto le tre PDL di iniziativa popolare per:

1) Il diritto alla libertà di pagare in contanti;

2) Lo stop “all’indottrinamento Gender” nelle scuole;

3) Il diritto all’autoproduzione del cibo.

Ora, a parte il punto tre che suona come una superca**ola che dice tutto e niente, dato che a nessuna persona viene ad oggi impedito, per esempio, di fare l’orto nel proprio giardino (certo, mi piacerebbe che fossero effettuati dei controlli per saper cosa viene prodotto e come, nel pieno rispetto dell’ambiente e senza alcun sfruttamento degli animali - ma come al solito il termine “diritto” viene usato dalle destre come sinonimo di “voglio fare quel che mi pare e me ne infischio del resto del mondo”)…

Per il resto, è quasi consolatorio vedere come taluni non si smentiscano, privilegiando in questo caso i furbetti e gli evasori fiscali (pagamento in contanti) e attaccando la comunità LGBTQIA+ (con una fantomatica teoria inesistente) nel calpestare una libertà che non fa alcun danno.

Peccato che siamo in Toscana, terra di diritti e per i diritti, che gente come Agnelli non dovrebbe di certo amministrare.

Maramaldi!"

Così Iacopo Melio, sui suoi profili social.

Fonte: Iacopo Melio