Minaccia la famiglia dell'ex ragazza, "datemi 4mila euro per lasciarla in pace". Arrestato

Arresto nei giorni scorsi a Pontedera da parte della polizia di un giovane di 23 anni, per atti persecutori. A lanciare l'allarme i genitori di una giovane, minorenne di origine straniera, denunciando che poco prima l'ex fidanzato della figlia, il 23enne, li aveva minacciati di morte perché non gli consentivano di vedere la ragazza.

Il giovane, marocchino, dopo aver preso a calci la porta d'ingresso dell'abitazione danneggiandola e dopo aver rotto il campanello, ha inoltre urlato di volere la somma di 4mila euro "per lasciarla in pace".

All'arrivo della polizia, il 23enne si era già allontanato ma mentre la volante lo cercava in zona, lo stesso armato di un coltello, è ritornato presso l'abitazione. A quel punto il padre della ragazza lo ha affrontato. Ne è nato un inseguimento finito con la minaccia da parte del giovane di estrarre una pistola. Sopraggiunta la volante, gli agenti lo hanno fermato e arrestato per i reati di atti persecutori, danneggiamento, porto abusivo di arma da taglio e di munizioni, minaccia aggravata, danneggiamento e tentata estorsione. Portato in commissariato l’autore dell’aggressione, con diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, ha iniziato a minacciare di morte i poliziotti. Per questo alle accuse sono state aggiunte anche le minacce a Pubblico Ufficiale. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti un coltello, un proiettile e della sostanza stupefacente per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Pisa come assuntore. Dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, il giovane è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.