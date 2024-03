Ponsacco omaggia Pomponi, il primo sindaco del Dopoguerra

Ponsacco rende omaggio a Giuseppe Pomponi primo sindaco del Dopoguerra. Questa mattina nella sala del Consiglio Comunale si è svolta la presentazione del libro “Giuseppe Pomponi. Un sindaco tra storia e memoria” curato da Silvano Granchi.

«Oggi sono riuniti qui i sindaci di Ponsacco, i familiari di Pomponi e molte figure e punti di riferimento della nostra città – ha aperto la sindaca Francesca Brogi – per ricordare Giuseppe Pomponi, il sindaco dei sindaci, il primo sindaco di Ponsacco dopo la fine della guerra. Colui che ha speso la propria vita a servizio delle istituzioni, a servizio di Ponsacco e dei Ponsacchini. Un maestro di scuola elementare che ha accettato il ruolo di sindaco e lo ha svolto per circa 30 anni. Oggi non ricordiamo soltanto un uomo importante per la nostra storia, ma ricordiamo quella politica fatta di ideali e passione, una politica con la P maiuscola, quella che ci auguriamo possa guidare ancora la nostra cittadina». Ventinove anni dal 1946 al 1975, anni di grandissimi cambiamenti storici.

Una mattina piena di emozioni, di ricordi, di aneddoti, di racconti di un’epoca storica in cui era tutto da ricostruire, dalle infrastrutture alla partecipazione politica. Attraverso le parole degli ex sindaci che si sono succeduti a Ponsacco, Mario Giusti, Silvano Granchi, Bellarmino Bellucci e Alessandro Cicarelli, sono stati ripercorsi gli anni della ripartenza, della ricostruzione dalle macerie della guerra fino allo sviluppo economico ottenuto grazie al duro lavoro e a quel modo di saper fare imprenditoria tipico ponsacchino che ha fatto diventare Ponsacco la cittadina del mobile.

Al termine della presentazione è stata scoperta una targa in sua memoria. Presenti alcuni dei consiglieri comunali di allora, i familiari e le tante persone che lo hanno conosciuto e lo hanno seguito nel suo percorso politico. Durante la cerimonia è stata consegnata una targa a Mario Tognotti, il più anziano ex assessore comunale di Ponsacco in vita.

Su iniziativa dell’assessorato alla cultura e all’istruzione guidato da Stefania Macchi il libro su Giuseppe Pomponi sarà presentato a scuola nelle terze medie della Niccolini di Ponsacco quando il programma arriverà a trattare il periodo del Dopoguerra. Un modo per inserire la storia locale nei programmi scolastici.

Fonte: Comune di Ponsacco