San Casciano nella rosa dei cinque comuni toscani premiati da Plastic Free

Ancora un riconoscimento di respiro nazionale per un comune che ama l'ambiente e si impegna quotidianamente nel contrastare l'inquinamento da plastica e la lotta agli abbandoni illeciti. L'amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa ottiene per il terzo anno consecutivo il riconoscimento “Plastic Free”, ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione che dal 2019 è attiva grazie alla sua rete di volontari e volontarie che conta più di mille referenti in tutta Italia nell'ambizioso obiettivo di liberare il pianeta dalla presenza della plastica.

San Casciano continua a fare la propria parte e a distinguersi a livello nazionale attraverso una serie di pratiche virtuose realizzate nel corso dell'anno, come le giornate di pulizia straordinaria in diverse aree del territorio che hanno coinvolto soprattutto i giovani e le associazioni locali e la costante attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, del riuso degli oggetti e del recupero dei materiali.

Il comune chiantigiano è uno dei cinque enti toscani premiati, insieme a Firenze, Empoli, Prato e Calci, che ha dovuto superare una valutazione basata su 23 punti, suddivisi su 5 pilastri, tra cui la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell'ente e la collaborazione con la Onlus. A ritirare il premio a Milano, presso il Teatro Carcano, in occasione di una prestigiosa cerimonia, tenuta sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano, sono stati l'assessore all'Ambiente Ferdinando Maida e il consigliere comunale Francesco Guarducci.

“Siamo onorati di aver ricevuto questo premio che conferma il nostro impegno nella diffusione di una particolare attenzione e cura alle tematiche ambientali - dichiara l'assessore all'Ambiente Ferdinando Maida - continueremo a rafforzare il nostro percorso verso gli obiettivi di sostenibilità stimolando la partecipazione attiva della nostra comunità il cui contributo è fondamentale per riuscire a realizzare azioni che moltiplichino il senso di responsabilità e il rispetto per il patrimonio ambientale del territorio”.

San Casciano è uno dei 111 comuni italiani che aderiscono alla rete nazionale. “Il principio è non abbassare mai la guardia e agire in forma collettiva - aggiunge il sindaco Roberto Ciappi - attraverso la promozione di interventi che favoriscano pratiche virtuose e modelli di cittadinanza attiva, come è avvenuto con la nostra dinamica Consulta dei Giovani che da alcuni anni collabora nell'organizzazione delle giornate dedicate alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree di campagna e nel sensibilizzare i coetanei sulla necessità di tenere puliti e vivibili i luoghi naturalistici che rendono San Casciano uno dei territori più prestigiosi della Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino