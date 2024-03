Tre ritiri patente nell'hinterland pisano per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri di Pisa hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza controllate in strade dell’hinterland cittadino. Tre automobilisti, alla guida dei rispettivi mezzi, sono stati sorpresi con tasso alcolemico superiore al consentito.

In due casi gli individui sono stati trovati con un tasso superiore a 3 volte il limite previsto, mentre nel terzo caso il tasso superava di 2 volte quanto concesso dalla legge.

In tutte e tre le circostanze i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed alla segnalazione in stato di libertà all’autorità giudiziaria pisana.