Trovato a Pisa cittadino irregolare su suolo italiano. Arrestato ed espulso

Un giovane di origine marocchina è stato arrestato ieri per aver violato il divieto di reingresso in territorio italiano. L’uomo, che risultava essere già stato espatriato il 22 gennaio 2020 con divieto di reingresso fino al gennaio 2025, è stato trovato in una struttura ricettiva del centro di Pisa.

Dopo gli accertamenti è scattato ai danni del giovane un nuovo provvedimento di espulsione. Lo stesso è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per possesso di documento falso valido per l‘espatrio. Il documento, che riportava un chip incollato e dati anagrafici alterati, risultava rilasciato dall’autorità spagnola.