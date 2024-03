Uncinetto e letture, i prossimi appuntamenti a Palazzo Leggenda e in biblioteca

Proseguono tra colori e odori quasi primaverili, le iniziative in cartellone per il mese di marzo promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli a Palazzo Leggenda e non solo.

Ma come da ‘tradizione’ ogni nuova settimana di attività non potrebbe essere tale senza l’appuntamento ormai fisso del martedì pomeriggio con il gruppo Sferruzza Sferruzza al Bibliocoop del Centro*Empoli in via Sanzio.

Tanti consigli e idee per lavori a maglia e all’uncinetto, martedì 19 marzo 2024, alle 16.30. Partecipare è semplice, basta inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero di telefono 0571 757840. I manufatti delle sferruzzanti restano esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e altri di solidarietà. Per informazioni contattare il numero telefonico 0571 757840, oppure inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

INVECE A PALAZZO LEGGENDA CHE COSA VI ASPETTA? - Mercoledì 20 marzo, alle 17, ecco Una torre di storie dove si respirerà ‘Aria di primavera’. Balconi fioriti e nuovi profumi nell’aria. Diamo il benvenuto alla nuova stagione con tante storie che ci faranno venire la voglia di giocare nel parco, passeggiare tra verdi boschi e osservare piccoli insetti svolazzanti. Letture e attività (4 – 8 anni). Giovedì 21 marzo, alle 15.30, appuntamento col Circolo di lettura + 14 e ‘Leggere oltre’ dedicato ai ragazzi e alle ragazze che vogliono scoprire romanzi per guardare oltre le apparenze, oltre il reale e immaginare scenari nuovi e alternativi. L’incontro è aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni che amano leggere e scambiarsi consigli di lettura. Venerdì 22 marzo, alle 17, laboratorio e giochi di divulgazione scientifica a cura di Matteo Tamburini laureato in Scienze Ambientali e Guida Ambientale. Ecco Scoprire il mondo, ‘Vita da albero, la movimentata vita del bosco’. Fotosintesi e biologia delle piante non sono stati mai così semplici da capire. Attraverso divertenti giochi di ruolo i ragazzi e le ragazze scopriranno come si nutrono le piante, quali sono i loro meccanismi di difesa dai predatori e dalle pressioni ambientali e tanti altri segreti della movimentata vita degli alberi. Attività per 8 e 12 anni su prenotazione.

Sabato 23 marzo, alle 10.30, Illustratori per gioco: ecco i ‘Micromondi’: alla scoperta della natura’. Un incontro per osservare insieme libri illustrati sulla natura e la primavera e scoprire piccoli mondi di animali e insetti, attraverso giochi creativi collettivi. Disegneremo un micromondo con piccole creature fantastiche e insetti mai visti! Con figure pop-up, personaggi tridimensionali e finestrelle a sorpresa! Laboratorio condotto dall’illustratrice Celina Elmi. Attività per 6 – 11 anni con prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30 La storia della Gazza Ladra: conoscete la Gazza Ladra? È quell’elegante uccello nero e bianco che si vede svolazzare tra alberi e balconi. Sapete perché si è meritato questo nome così particolare? Ve lo spiegherà questo pomeriggio Angela Cecconi, l’autrice di un simpatico libro che vi invitiamo a sfogliare insieme a lei. Scoprirete una storia mai sentita e ci divertiremo insieme con tanti giochi di parole. (7 – 10 anni). Domenica 24 marzo, alle 10.30, ‘L’amore sa di more’ perché l’amore quando arriva ti sorprende e ti fa fare cose folli come… scrivere lettere o poesie alla propria o proprio amato segreto. L’autrice dopo aver letto il libro L’amore sa di more, proporrà ai bambini di cimentarsi nella scrittura di un breve componimento giocando con la tecnica dello scarto e del logogrifo. (7 – 11 anni). È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, sito web www.biblioteca.comune.empoli.fi.it .

#PREFERIREIDINO - Sabato 23 marzo 2024, alle 10, tornerà il gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino in biblioteca! Nell’incontro si parlerà del libro Orlando di Virginia Woolf. E se qualcuno volesse entrare a far parte del gruppo, può contattare l'associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli, scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com . Si ricorda che in biblioteca è allestita la cesta con i "libri al buio", iniziativa curata dall'associazione dove potrete trovare tante idee e proposte di lettura... a sorpresa!

GLI ORARI DI PALAZZO LEGGENDA

Lunedì: Chiuso

Martedì: 09.00-13.00

Mercoledì: 14.00-19.00

Giovedì: 09.00-13.00/14.00-19.00

Venerdì: 14.00-19.00

Sabato: 09.00-13.00/16.00-19.00 Aperto l’ultima Domenica del mese: 09.00-13.00

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa