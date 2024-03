Ciclisti infortunati, due interventi di soccorso nelle campagne di Prato e Firenze

Due distinti interventi oggi per soccorso a ciclisti in difficoltà nelle campagne di Prato e di Firenze.

Sul Montalbano, questa mattina, un ciclista è stato soccorso dopo essersi infortunato lungo un sentiero. Intervenuti in località Fornia, nel comune di Carmignano, i vigili del fuoco di Prato, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), il personale del Soccorso Alpino e i sanitari inviati dal 118, che hanno preso in carico il ferito. Provvidenziale anche l'intervento di un vigile del fuoco in pensione, che stava transitando negli stessi luoghi con la sua bicicletta ed ha prestato i primi soccorsi.

Più tardi, alle ore 13, i vigili del fuoco di Figline Valdarno sono intervenuti nella zona di San Martino a Altoreggi, nel comune di Figline, per soccorrere un ciclista caduto nei pressi del sentiero Cecchi. La squadra ha raggiunto la zona con gli automezzi e poi ha proseguito il percorso a piedi, fino a raggiungere l'infortunato. Soccorso e immobilizzato dal personale sanitario, l’uomo è stato trasportato con una barella toboga a mano dai Vigili del fuoco fino all'ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale. Attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 1.