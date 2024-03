Esplosione in un'abitazione di Rosignano, feriti marito e moglie

Esplosione in un'abitazione di Rosignano, in provincia di Livorno, questa mattina dove due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ipotesi sulle cause, l'esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas Gpl accidentale.

A rimanere feriti, con ustioni, una coppia di marito e moglie di 59 e 55 anni che sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in elicottero al Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto emerso, i due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno sottoposto l'immobile a sequestro.