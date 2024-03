La Valdera conquista il PalaBetti: gialloblu ko per 43-51

Non arriva il poker per il Gialloblu Castelfiorentino. Ad interrompere la striscia positiva castellana arriva la Pallacanestro Valdera, seconda della classe, che espugna il PalaBetti per 43-51. Uno stop che giunge al termine di una gara sempre di ricorsa nella quale i ragazzi di Dario Chiarugi sono costretti a fare a meno di Federico Turini, costretto a 30 giorni di stop dopo la frattura rimediata al setto nasale nel match contro Certaldo.

Gli ospiti approcciano con grande solidità, decisi a mettere subito le mani sulla sfida: 12-20 il parziale del primo quarto. Mentre i gialloblu faticano a trovare la via del canestro, nella seconda frazione Valdera ringrazia e allunga, toccando il +16 all’intervallo (19-35). Al rientro arriva la timida reazione castellana, che in parte ricuce il gap pur non riuscendo ad impensierire i locali, che alla terza sirena tengono saldo il controllo: 35-46. Così, in un finale condizionato dalle polveri bagnate, dove si segna con il contagocce da entrambe le parti, Valdera deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 25 marzo alle 21 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO VALDERA 43-51

Tabellino: Bartolini, Cetti, Flotta 10, Fabrizzi, Caggiano 2, Talluri J., 15 Zampacavallo 5, Dragoni 4, Tavarez 3, Talluri T., Ciampolini 2, Iserani 2. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 12-20, 19-35 (7-15), 35-46 (16-11), 43-51 (8-5)

Arbitri: Giorgione di Campi Bisenzio, Cabizza di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa