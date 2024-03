L'Abc sorpassata all'ultimo minuto: la trasferta contro Oleggio termina 64-63

Una gara strana, a tratti quasi surreale, ma che nonostante tutto l’Abc Solettificio Manetti riesce a tenere in controllo per lunghi tratti. Poi la beffa sul finale, con Oleggio che timbra il sorpasso con un minuto sul cronometro e chiude i giochi sul 64-63. Non arriva dunque il terzo squillo consecutivo per i ragazzi di Samuele Manetti, che ritrovano Nannipieri ma sono costretti a fare ancora a meno di Cantini, in panchina solo per onor di firma.

In una partita equilibrata per due quarti e poi fatta di parziali pesanti ora dall’una ora dall’altra parte, nell’economia castellana emergono le disattenzioni sul finale e una serata quantomeno complessa dal punto di vista realizzativo, come dimostra in primis il 17% dalla lunga distanza, oltre al gap a rimbalzo che sul finale è di 48 a 35 per i padroni di casa. Con Oleggio che mantiene il primato e l’imbattibilità in questa seconda fase, l’Abc Solettificio Manetti deve dunque già guardare a domenica prossima, quando al PalaBetti arriverà il Campus Piemonte.

“Siamo venuti ad Oleggio per giocarci la partita contro una squadra offensivamente ottima – spiega coach Manetti – e lo abbiamo fatto tenendoli a soli 64 punti. Sul piano difensivo sono contento dei ragazzi ma sicuramente per i nostri standard siamo stati poco efficaci in attacco non realizzando dei buoni tiri che ci eravamo costruiti. La partita è stata decisa da episodi, purtroppo sfavorevoli per noi, da un super canestro alla fine di Perez e da qualche errore di troppo nostro. Ma adesso la testa è già a domenica prossima”.

LA CRONACA

Quintetti

Oleggio: Perez, Roveda, Giacomelli, Sablich, Jovanovic

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Pucci, Scali

Grande equilibrio fin dalla palla a due, con Scali a siglare la parità a quota 6 dopo tre giri di lancette. La tripla di Nepi è quella del +3 castellano, vantaggio che i gialloblu amministrano tenendo i padroni di casa a 1/2 possessi di distanza per quasi tutta la frazione. La rincorsa locale si concretizza con la nuova parità a firma Giacomelli, che impatta a quota 23 quando mancano due minuti al primo riposo, poi un poker personale di Nepi chiude il parziale sul 25-27.

Pilotti inaugura una seconda frazione sterile dal punto di vista offensivo tanto che, dopo il 29-30 del solito Nepi, seguono oltre tre minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti. Sablich da sotto rompe gli indugi e ristabilisce il +1 piemontese, ma la parità gialloblu è questione di secondi, stavolta a firma Corbinelli (34-34 al 16′). Mentre continua a piovere sul bagnato, ci pensa ancora Sablich a ristabilire il controllo locale, finchè Giacomelli dalla lunetta manda tutti al riposo sul 37-34.

Si riparte con quattro punti di Pucci, mentre il recupero difensivo di Belli lancia il contropiede di Zaiets che vale il nuovo +1 gialloblu (41-42). Scali dalla lunetta e Nepi in penetrazione piazzano il +5 su cui coach Nalon ferma il gioco (41-46), e al rientro i gialloblu tengono salda l’intensità difensiva e provano a scappare con Pucci: 41-50 a metà frazione. L’assist di Nepi scova Nannipieri che da sotto infila la doppia cifra di vantaggio andando a suggellare un parziale di 4-17 (41-52), mentre la risposta locale arriva con il mini break a firma Giacomelli e Pilotti che tengono Oleggio in scia (46-52 al 29′). In volata è Nepi ad accendersi col suo marchio di fabbrica: 46-54 alla terza sirena.

L’affondo di Giacomelli dà il via al rettilineo finale ma l’Abc è in controllo e al 35′ il tabellone segna 59-51. Proprio quando i gialloblu sembrano poter indirizzare la sfida, però, Perez sale in cattedra e, con 180 secondi da giocare, infila il 57-61 che scalda il Pala Boffalorello. L’Abc sembra perdere il bandolo della matassa e gli errori in transizione permettono al solito Perez di impattare a quota 61 con 1’42” sul cronometro. Coach Manetti si rifugia nel time out ma al rientro, nemmeno a dirlo, è il n.4 Perez che dall’arco timbra il sorpasso locale: 64-61 quando parte l’ultimo giro di lancette. Sponda Abc capitan Belli si prende il fallo e in lunetta è glaciale: 2/2, 64-63. L’ultimo possesso piemontese si conclude con un niente di fatto ma il tabellone è una sentenza e per l’Abc non c’è tempo di replicare.

OLEGGIO BASKETBALL – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 64-63

Oleggio Basketball: Roveda 5, Giacomelli 12, Perez 17, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca ne, Tomasini ne, Pilotti 5, Sampieri, Borsani 5, Sablich 10, Jovanovic 10. All. Nalon. Ass. Mattea, Anesse.

Totali: 19/45 (42%) da due, 5/20 (25%) da tre, 11/22 (50%) ai liberi, 48 rimbalzi (12 off, 36 dif), 13 assist.

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli 2, Pucci 14, Zaiets 10, Scali 12, Nepi 18, Cantini ne, Nannipieri 2, Ticciati ne, Delli Carri, Belli 5. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Totali: 22/45 (49%) da due, 4/24 (17%) da tre, 7/10 (70%) ai liberi, 35 rimbalzi (5 off, 30 dif), 21 assist.

Parziali: 25-27, 37-34 (12-7), 46-54 (9-20), 64-63 (18-9)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, Sarzano di Casale Monferrato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa