Lite tra giovanissime in centro ad Arezzo, spunta un coltello: ferita minorenne

Una lite tra ragazze giovanissime è finita con un accoltellamento. È successo questo pomeriggio nel centro di Arezzo, dove una minorenne è stata soccorsa intorno alle 17.30. Secondo le prime ricostruzioni, tra due giovani entrambe minorenni, sarebbe nata una lite per futili motivi quando ad un certo punto una delle due avrebbe tirato fuori un coltello, ferendo l'altra. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, che hanno trasportato in codice giallo la ragazza ferita in ospedale. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.