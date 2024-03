Montespertoli piange Cristian Melis, scomparso a 33 anni

Montespertoli nel dolore per la prematura scomparsa di Cristian Melis, giovane di 33 anni deceduto nei giorni scorsi. A riportare la notizia oggi è il quotidiano La Nazione. Secondo quanto ricostruito, due giorni fa il giovane si sarebbe sentito male improvvisamente. Operaio, sarebbe rientrato dal lavoro a causa della febbre alta, ma la situazione sarebbe precipitata in poco tempo. Allertati i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il paese nelle colline dell'Empolese Valdelsa piange il 33enne, soprannominato "Spadino", dove era conosciuto e dove in molti amici in queste ore lo ricordano. Proprio questi ultimi, stando a quanto riporta il quotidiano, hanno organizzato una raccolta fondi per poter organizzare la cerimonia funebre, invitando chi vuole partecipare a contattare la Casa del popolo, che il giovane frequentava.