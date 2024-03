"Norilisk", al Quaranthana di San Miniato le vicende dei fratelli Starostin

Nell’ambito della Stagione 2023 – 2023 va in scena Norilisk venerdì 22 marzo alle ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 loc. Corazzano.), testo Enrico Falaschi e Giorgio Vierda, con Giorgio Vierda, regia Enrico Falaschi, una produzione Teatrino dei Fondi, che porta avanti l’impegno sociale.

Lo spettacolo, con un perfetto equilibrio tra profondità, riflessione e ironia, parte dalla storia dello Spartak Mosca e dalla saga dei fratelli Starostin, che fondarono la squadra più amata dagli operai russi e convinsero Stalin a organizzare una partita di calcio sulla Piazza Rossa, e si intreccia con le vicende politiche del U.R.S.S. e del Gulag di Norillag, nella Siberia del nord, dal quale è nata la città di Norilsk. Una cittadina interamente costruita sul permafrost, dove l'estrazione e la lavorazione di carbone, nickel e palladio ha provocato e provoca un impatto ambientale di proporzioni mondiali ancora oggi irrisolto che le dà il primato di una delle città più inquinate al mondo. Circa quattro milioni di sostanze chimiche tossiche vengono rilasciate nell’aria ogni anno. La neve, che copre il suolo per 9 mesi l’anno, assume a volte tonalità rosse o gialle, a causa delle piogge acide.

Norilisk è il racconto delle vicende dei fratelli Sarostin, di disastri ecologici, di politiche ambientali fallimentari, di schiavitù e di libertà. Una storia, in un luogo apparentemente lontano dalle nostre vite, con cui purtroppo però condividiamo molto.

Lo spettacolo è inserito nella stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano), una stagione che conferma la natura di piccolo teatro d’arte, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è uno spazio multiculturale, dedicato alla creazione degli spettacoli, all’ospitalità di artisti in residenza, alle stagioni teatrali e alla formazione e propone spettacoli di qualità, di altissimo livello nel panorama teatrale.

È un teatro intimo, di dialogo e confronto, che ha fatto della sua perifericità una sua peculiarità e che accoglie e coltiva gli spettatori con un percorso di vivace riflessione e approfondimento.

Norilisk (foto Carlo Settembrini)

BIGLIETTI

INGRESSO INTERO € 12

RIDOTTO € 11

RIDUZIONI UNDER 25 e OVER 65

QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

Via Zara 58 Corazzano (PI)

Tel. 370 3687878 /0571 462835